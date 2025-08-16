Galatasaray\'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor. City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor. Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz devine yeşil ışık yaktı. Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.