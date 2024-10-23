Galatasaray-Elfsborg maçının ilk 11\'leri belli oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. "Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

SLOVEN HAKEM YÖNECEK

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

İSVEÇ TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR

Tarihinde ilk kez Elfsborg ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileri karşısında kötü bir istatistiğe sahip. Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 7 kez İsveç takımlarına rakip oldu. Söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada İsveç takımlarıyla yaptığı 4 müsabakada ikişer beraberlik ve yenilgi alarak, galip gelemedi.

4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada oynayamayacak.

AVRUPA'DA 321. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 320 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı.