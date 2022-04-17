Aslan'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap - Son Dakika
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Aslan'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap

17.04.2022 10:39

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu hocası Roberto Mancini, "Fenerbahçe'de görev alır mısınız?" sorusu yöneltildi. Mancini, Galatasaray'la özel bağının olduğunu ancak kendisinin bir profesyonel olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların yükselen takımı Fenerbahçe için hoca adayları konuşulmaya devam ediyor. Adı sık sık Fenerbahçe ile geçen Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, kapıları kimseye kapatmadı.

Aslan'ın eski hocası Mancini'den, 'Fenerbahçe'de çalışır mısınız?' sorusuna bomba cevap

"HER YER OLUR"

TV 100'de VAR Odası programının sorularını telefonla yanıtlayan İtalyan hoca, "Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Galatasaray'ı seviyorum orada birçok arkadaşım var. Onlar da beni sevdi. Fenerbahçe'yi beğeniyorum, Beşiktaş'ı beğeniyorum. Türk insanının harika olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz anılarım var, gelecekte ne olacağını bilemem" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, 'Fenerbahçe'de çalışır mısınız?' sorusuna bomba cevap
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Son Dakika Spor Aslan'ın eski hocası Mancini'den, 'Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?' sorusuna bomba cevap - Son Dakika


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