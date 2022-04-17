Aslan'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların yükselen takımı Fenerbahçe için hoca adayları konuşulmaya devam ediyor. Adı sık sık Fenerbahçe ile geçen Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, kapıları kimseye kapatmadı.

"HER YER OLUR"

TV 100'de VAR Odası programının sorularını telefonla yanıtlayan İtalyan hoca, "Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Galatasaray'ı seviyorum orada birçok arkadaşım var. Onlar da beni sevdi. Fenerbahçe'yi beğeniyorum, Beşiktaş'ı beğeniyorum. Türk insanının harika olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz anılarım var, gelecekte ne olacağını bilemem" yanıtını verdi.