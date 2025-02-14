Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı - Son Dakika
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Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmesi Hollanda'da büyük yankı uyandırdı. Hollanda basını, AZ Alkmaar'ın farklı galibiyetini geniş bir şekilde yansıttı. Maçın ardından ''AZ, Galatasaray'ı dağıttı'' şeklinde manşetler atıldı.

14.02.2025 11:13
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı 4-1 yenmesi Hollanda'da coşku ve şaşkınlıkla karşılandı. Hollanda basını, AZ Alkmaar'ın galibiyetine geniş yer ayırdı.

İşte atılan manşetler;

NH Nieuws'ta yer alan haberde, AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyeti, "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığıyla servis edildi.

Vandaag Inside ise farklı galibiyet karşısında şaşkınlık yaşandığını belirtti. 4-1'lik galibiyet için, "AZ, Galatasaray karşısında büyük galibiyetle şaşırttı." başlığı atıldı.

Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

AZ Alkmaar'ın Avrupa Ligi'nde unutulamaz bir akşam yaşadığını yazan Voetbal International, "AZ, Galatasaray'ı geride bırakarak son 16'ya doğru büyük bir adım attı." manşetini kullandı.

De Telegraaf'ta yer alan haberde, "AZ, Galatasaray'a futbol dersi verdi" ifadeleri yer aldı. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da daha sert bir atmosferin beklediği ancak Hollanda'daki futbolun sergilenmesi durumunda turun oldukça yakın olduğu vurgulandı.

Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

NOS, AZ Alkmaar'ın rövanş maçına büyük özgüvenle çıkacağını yazdı ve "AZ, Türk lideri Galatasaray'ı geride bıraktı ve İstanbul'a güvenle gidebilir" başlığını attı.

Galatasaray mağlubiyeti Hollanda\'yı salladı

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Son Dakika Spor Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • AlexArda:
    6s 4 köşe, 8taş 8 köşe oldu avrupaya gittiniz bizi rezilettiniz puuuuuuu size puahhahahahaa 52 13 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    hakem penaltı vermedimi yazık olmuş 29 6 Yanıtla
  • AlexArda:
    6sli çelik kapkacağı 8taşlı ferat nalını sürprizle Hollanda'ya kaçırmış orada serbest ilişki reziller. sevgililer gününüz kutlu olsunTOPiTOPçifti :) 31 4 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    türk hakemleri olmayınca galatasaray sudan çıkmış balığa döndü 22 3 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    idlerin kardeşliği nereye kadar... siyah beyaz sadece hayin kopekler bakar... 14 2 Yanıtla
  • Feti Özay:
    hakem şikeleri olmayınca normal sonuç.. federasyon gör gs in hakem şikeleri olmaÿınca halini.. 12 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    az alkmar Beşiktaşlıların kardeşlik lobisine dahil olmuştur bu kardeşlik ebedi olur umarım Allah sizden razı olsun bizi çok mutlu ettiniz 1 11 Yanıtla
  • Demirtas null:
    GALATASARAY S.K. "BENİ TÜRK HAKEMLERİNE EMANET EDİN." YOKSA HALİMİZ HARAP 11 1 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    cemaatsarayı yenen herkes kardeşimizdir 7 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    ferat nalı gelmiiiiş anası sıkılmış ferat çelike ihanet etme çocuk çok üzülür ahahhaha 5 0 Yanıtla
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