 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu - Son Dakika

Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu

Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk\'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu
09.11.2023 09:21  - Güncelleme: 09:25

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında 90+3. dakikada farkı 1'e indiren golü sonrası teknik direktör Okan Buruk'un hakeme ettiği küfürler ekrana yansıdı. Buruk'un sesi yayına giderken, ''Ofsayt verin o..ç..'' dediği duyuldu. Deneyimli hoca, ayrıca maçın son düdüğüyle birlikte hakeme küfürler savurmaya devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 90+3. dakikada Bakambu tek golün sahibi oldu. Bu gol sonrası ise Okan Buruk, hakeme küfürler yağdırdı.

HAKEME SİNKAFLI KÜFÜRLER

Okan Buruk, Bakambu'nun golü sonrası hakeme dönerek "Ofsayt verin o..ç..." dedi. O anları ekrana yansıyan Buruk'un sesi de yayına gitti ve televizyon başındakiler tarafından duyuldu.

MAÇ SONU ÇILDIRDI

Bayern Münih maçının sona ermesinin ardından ise Okan Buruk adeta çılgına döndü. Deneyimli hoca, hakeme yine küfürler savururken, yanına gelen Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel'i bile adeta gözü görmedi.

O anlar:

Galatasaray'ın golü sonrası Okan Buruk kameralara çok kötü yakalandı! Söylediklerini tüm Türkiye duydu
Görüntü: EXXEN
Galatasaray'ın golü sonrası Okan Buruk kameralara çok kötü yakalandı! Söylediklerini tüm Türkiye duydu
Görüntü: EXXEN
Galatasaray'ın golü sonrası Okan Buruk kameralara çok kötü yakalandı! Söylediklerini tüm Türkiye duydu
Görüntü: EXXEN
Galatasaray'ın golü sonrası Okan Buruk kameralara çok kötü yakalandı! Söylediklerini tüm Türkiye duydu
Görüntü: EXXEN
Galatasaray'ın golü sonrası Okan Buruk kameralara çok kötü yakalandı! Söylediklerini tüm Türkiye duydu
Görüntü: EXXEN

Bayern Münih, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu
09:05 Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
08:56 Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti
08:48 Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik
08:30 Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti
08:22 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur
08:19 Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi
08:05 Narkogüç operasyonunda 210 gözaltı! Örgüt lideri Jamukhan Ulus da yakalandı
07:03 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi
04:17 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! "Cinsel tacize uğradım" dedi ama gerçek başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 09:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement