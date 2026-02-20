Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek - Son Dakika
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek
20.02.2026 09:27
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, son 16 turu için büyük bir avantaj elde etti. Eğer sarı-kırmızılılar turu geçerse, Süper Lig'deki Göztepe maçı ertelenecek. Galatasaray'ın son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşeceği belirtildi. TFF'nin, Galatasaray'ın 27. haftada Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor. Rövanş maçı 25 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, tur için büyük avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde Süper Lig'deki Göztepe maçı ertelenecek.

TUR GELİRSE EŞLEŞME DEVLERLE

Galatasaray'ın play-off turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşeceği belirtildi. Avrupa'daki ilerleyiş, lig takvimini de doğrudan etkileyecek.

GÖZTEPE MAÇI İLERİ TARİHE ALINACAK

TFF'nin, Galatasaray'ın 27. haftada Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi. Mevcut takvimde maçın 18 Mart'ta oynanması planlanıyor.

TFF daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak organizasyonlarda son 16 turuna yükselmeleri halinde, 27. hafta lig maçlarının ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu. Erteleme maçlarının yeni tarihi daha sonra ilan edilecek.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 768107 768107:
    oynatmadan sampiyon olsun bitsin bize ne s ligi macindan 20 18 Yanıtla
    Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    aynen öyle o cocugu 10 3
  • İSM KLT İSM KLT:
    zaten bütün fikstürü gs için dizayn ettiler. yetmedi birde maç ertelensin diye şimdiden algılamaya başladılar 12 13 Yanıtla
    Larin_9285 Larin_9285:
    sizde kazansanız sizinde maçınız ertelenecekti 1 1
    demirel210 demirel210:
    Bütün fikstürü gs için nasıl dizayn ettiler ispat et desem edemezsin ama fenerasyon yabancı hakem talebini şak diye yerine getirir di mi 0 1
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    sistem israilsaray a göre işliyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
