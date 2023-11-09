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Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
09.11.2023 01:46  - Güncelleme: 01:50

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndaki 7 gollü Kopenhag-Manchester United maçının galibi 4-3'lük skorla ev sahibi oldu. İşte nefes kesen maçlarda alınan sonuçlar...

Büyük heyecana sahne olan Devler Ligi bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. İşte kıran kırana geçen mücadelelerde alınan sonuçlar.

A GRUBU

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.

B GRUBU

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 yendi.

C GRUBU

C grubunda Napoli, öne geçtiği maçta sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Gecenin gollü maçında iseReal Madrid, Braga'yı 3-0'la geçti. Yıldız futbolcu Arda Güler, yedek başladığı maçta yine forma şansı bulamadı.

D GRUBU

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Sociedad evinde Benfica'yı 3-1 mağlup ederken grubun diğer maçında Inter deplasmanda Salzburg'u tek golle devirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika


Son Dakika
01:46 Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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SON DAKİKA: Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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