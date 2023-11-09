Mücadeleler nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

Büyük heyecana sahne olan Devler Ligi bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. İşte kıran kırana geçen mücadelelerde alınan sonuçlar.

A GRUBU

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.

B GRUBU

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 yendi.

C GRUBU

C grubunda Napoli, öne geçtiği maçta sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Gecenin gollü maçında iseReal Madrid, Braga'yı 3-0'la geçti. Yıldız futbolcu Arda Güler, yedek başladığı maçta yine forma şansı bulamadı.

D GRUBU

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Sociedad evinde Benfica'yı 3-1 mağlup ederken grubun diğer maçında Inter deplasmanda Salzburg'u tek golle devirdi.