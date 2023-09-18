Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı

Leros Adası'nda tekne kazası geçiren Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret eden Erdoğan'a çıkışta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşlik etmişti. Koç'un Erdoğan'ın yanında eli cebinde yürümesi tartışma yaratmıştı. Galatasaray'a yeni sponsor olan bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Uğur Vergili, o görüntü üzerinden göndermede bulundu.

"NEREDE DURACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Sponsorluk anlaşmasının yapıldığı imza töreninde konuşan Vergili, "Malum takımlar demeyeyim, başka takımların elleri ceplerinde ama nerede duracaklarını bilmedikleri için. Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı eli cebinde. Ben size teşekkür etmek ve olabildiğince de yanınızda olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.