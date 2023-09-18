Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı - Son Dakika

Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:04

Galatasaray'a sponsor olan şirketin yönetim kurulu başkanı Uğur Vergili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında eli cebinde yürüyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu. Vergili sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yaptığı açıklamada, ''Malum takımlar demeyeyim, başka takımların elleri ceplerinde ama nerede duracaklarını bilmedikleri için. Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı eli cebinde.'' dedi.

Leros Adası'nda tekne kazası geçiren Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret eden Erdoğan'a çıkışta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşlik etmişti. Koç'un Erdoğan'ın yanında eli cebinde yürümesi tartışma yaratmıştı. Galatasaray'a yeni sponsor olan bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Uğur Vergili, o görüntü üzerinden göndermede bulundu.

"NEREDE DURACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Sponsorluk anlaşmasının yapıldığı imza töreninde konuşan Vergili, "Malum takımlar demeyeyim, başka takımların elleri ceplerinde ama nerede duracaklarını bilmedikleri için. Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı eli cebinde. Ben size teşekkür etmek ve olabildiğince de yanınızda olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra hastaneden ayrılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından uğurlanmıştı. Bu esnada Ali Koç'un elinin cebinde olması tartışma konusu olmuştu.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı - Son Dakika
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