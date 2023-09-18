Leros Adası'nda tekne kazası geçiren Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret eden Erdoğan'a çıkışta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşlik etmişti. Koç'un Erdoğan'ın yanında eli cebinde yürümesi tartışma yaratmıştı. Galatasaray'a yeni sponsor olan bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı Uğur Vergili, o görüntü üzerinden göndermede bulundu.
Sponsorluk anlaşmasının yapıldığı imza töreninde konuşan Vergili, "Malum takımlar demeyeyim, başka takımların elleri ceplerinde ama nerede duracaklarını bilmedikleri için. Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı eli cebinde. Ben size teşekkür etmek ve olabildiğince de yanınızda olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra hastaneden ayrılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından uğurlanmıştı. Bu esnada Ali Koç'un elinin cebinde olması tartışma konusu olmuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı - Son Dakika