Galatasaray, Göztepe maçının başında penaltı kazandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Göztepe maçının başında penaltı kazandı

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Galatasaray, Göztepe karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı kazandı. Göztepe cephesinin itirazları kararı değiştirmezken, penaltıyı gole çeviren Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi. Söz konusu penaltı pozisyonu, tartışmalara neden oldu.

04.01.2025 19:45  Güncelleme: 19:59
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı kaşıya geldi. Müsabakanın hakemi, 8. dakikada beyaz noktayı gösterdi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray'ın kullandığı kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

İşte penaltı pozisyonu;

Galatasaray'ın kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

İtirazlar hakem Akarsu'nun kararını değiştirmedi. Penaltıda beyaz noktaya gelen Osimhen, topu filelere göndermeyi başardı ve 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bunun ardından penaltı pozisyonu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Galatasaray, Göztepe maçının başında penaltı kazandı

Victor Osimhen, Galatasaray, Kaan Ayhan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçının başında penaltı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Özdoğan:
    penaltısaray bumu penaltı 17 127 Yanıtla
  • ahmet ünsal:
    Penaltı Saray 14 111 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    penalti normaldir 60 8 Yanıtla
  • ahmet ünsal:
    Galatasaray Bütün Sezon maçları izlensin haksız yere faul Penaltı eski futbolcuları Galatasaray a karşı oynamaması Galasaray maçta zora gelince hep yere yatar 13 27 Yanıtla
  • Ömer Dağdelen:
    Bence Galatasarayla oynayan takımlar maça çıkmasın zaten yeniliyorlar boşuna masraf yapmasınlar 2 1 Yanıtla
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