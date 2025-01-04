Galatasaray, Göztepe maçının başında penaltı kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı kaşıya geldi. Müsabakanın hakemi, 8. dakikada beyaz noktayı gösterdi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray'ın kullandığı kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

İşte penaltı pozisyonu;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OSIMHEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

İtirazlar hakem Akarsu'nun kararını değiştirmedi. Penaltıda beyaz noktaya gelen Osimhen, topu filelere göndermeyi başardı ve 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bunun ardından penaltı pozisyonu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.