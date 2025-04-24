Galatasaray\'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular

Ara transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Alvaro Morata ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

A Bola'da yer alan habere göre; İspanyol golcü Morata, sezon sonunda Milan'a geri dönebilir. İspanyol yıldızın gelecek sezon Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı belirtilirken, bu nedenden dolayı İtalyan devi Milan'a geri dönebileceği ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda 10 maça çıkan Morta, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.