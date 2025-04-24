Ara transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Alvaro Morata ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
A Bola'da yer alan habere göre; İspanyol golcü Morata, sezon sonunda Milan'a geri dönebilir. İspanyol yıldızın gelecek sezon Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı belirtilirken, bu nedenden dolayı İtalyan devi Milan'a geri dönebileceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılılarda 10 maça çıkan Morta, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular - Son Dakika
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