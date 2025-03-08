Galatasaray'ın Neymar Sürprizi: İspanyollar duyurdu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Neymar Sürprizi: İspanyollar duyurdu

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Süper Lig devi Galatasaray'ın Osimhen'in yerine Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Galatasaray'ın sezon sonunda Neymar'ı getirmeyi planladığı ve önümüzdeki haftalarda görüşmelerin ilerlemesi beklendiği kaydedildi.

08.03.2025 14:42
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Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'den bedelsiz olarak ayrılan ve yetiştiği takım olan Brezilya'nın Santos kulübüne transfer olan Neymar için İspanyol basınından çılgın bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Neymar transferinde ısarcı olduğu ve önümüzdeki haftalarda görüşmelerin ilerleyeceği kaydedildi.

ARABİSTAN'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

PSG'den 90 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübüne transfer olan Neymar, Jorge Jesus'un çalıştırdığı kulüpte beklentileri karşılayamadı ve sakatlık sebebiyle 2 sezonda toplam 7 kez sahada yer aldı.

SANTOS'A DÖNDÜ

Al-Hilal kulübü, Neymar ile karşılıklı anlaşma sağlayarak oyuncunun sözleşmesini feshetti. Neymar ise altyapısından yetiştiği Santos'a geri döndü. Santos'ta eski günlerine dönmek isteyen Neymar'ın Avrupa'nın elit seviyesinde mücadele etmek istediği ve Santos'ta tam formunu yakalamasının ardından bir kez daha Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlandığı aktarıldı.

GALATASARAY DEVREDE

İspanya'dan El Nacional'in haberine göre Galatasaray, Santos'ta forma giyen Neymar'ı transfer etmek istiyor. Haberde Osimhen'i sezon sonunda kaybedecek olan sarı-kırmızılıların, Nijeryalı oyuncudan boşalan yıldız oyuncu hamlesini Neymar ile yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray\'ın Neymar Sürprizi: İspanyollar duyurdu

Galatasaray, Brezilya, Neymar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Neymar Sürprizi: İspanyollar duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram ÖZSOY:
    bu ulkede buyuk transferleri sadece Fenerbahce yapar. Neymarıda alamazlar ayrıca eski neymar degil eski neymar olsa ulkesine donmezdi 33 90 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Sahada değil de reklamlarda oynatırsınız 34 36 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EVET BÜTÜN ÇÖPLERİ ŞİKEDEN BAHCE ALIR KOCANIZ GALATASARAY SICARDI, OSİMEN MORATA, HAGİ, SNSYDEUR, DROGBA GIBI 49 16 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    neymarin neyimvar oldugu vakti oldu şimdilerde)) 15 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon Neymar kronik sakatın teki 8 4 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Salatasaray ve Neymar mı? Salatasaray Neymarın ancak formasini alır guldurmeyin. 3 8 Yanıtla
  • 67saim67:
    Bu haberi yapanlar kim? iyi niyetle yapmadıkları belli, şampiyonluğa giden bir takımın motivasyonunu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar, osimenin inşallah motivasyonu bozulmaz. 0 0 Yanıtla
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