Galatasaray'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim - Son Dakika
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Galatasaray'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından her iki kulüp sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndermelerde bulundu. Galatasaray'ın paylaşımlarından birine sert şekilde tepki gösteren Volkan Demirel, ''Bu nedir ya! Kaç yaşındasınız abi siz? Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun? Saçmalık'' dedi.

29.10.2024 13:30  Güncelleme: 13:49
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Şu sıralar yorumculuk yapan eski futbolcu Volkan Demirel, Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Beşiktaş "Düdüklerin efendisi" ile yavru bir aslanı sallanırken paylaştı. Galatasaray ise arka planda "Ninni" çalan,"Şşş… Şşş… Şşş…" ifadelerinin yer aldığı 'Kartal Heykeli' ile karşılık verdi. Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımlara Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel tepki gösterdi.

"YARIN KOVARIM"

Paylaşıma tepki gösteren Demirel, "Bu nedir ya! Kaç yaşındasınız abi siz? Bir yerde daha böyle paylaşım gördüm bunlar çok basit şeyler abi. Bunlar nedir ya! Bunları kim yapıyorsa yarın tutmam bunları biliyor musun? Yarın kulüpten gönderirim kimse. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiç fark etmez. Böyle bir paylaşım mı var? Git çocuğunu salla uyut o zaman abi. Böyle bir şey olabilir mi ya! Ben buna gülüyorum abi. Kime ne mesaj veriyorsun. Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun? Saçmalık" dedi.

Galatasaray\'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim

Volkan Demirel, Sosyal Medya, Galatasaray, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (77)

  • ferhat eser:
    small club 5saray yine hakemle maç kazandı hepsi bu hiç bir zaman BEŞİKTAŞI yenemezler yoksa 140 286 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraya 2 tane kırmızı kartı göstermeyen arda 5saraylılar sizin yatacak yeriniz yok 116 232 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemle maç kazanan takımın büyüklükten bahsetmesi kadar komik bir olay yok hakemlerin salıncağına binenler fitil fitil hesap verecekler er yada geç 91 185 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ferat aldınmı gamayı ???????? 196 53 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Futbolculuk döneminde gölgesi ile bile kavga eden, milli maça çıkarken ısınma esnasında eldiveni bırakıp staddan kaçan adam din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi veriyor, örnek alacağımız adama bak... 128 93 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BÜYÜK GALATASARAY IN ICARDI VE SALLAYI 2 PENALTISI VE OSIMEN I SON ADAM OLARAK DUSUREN 8 TAS LIYA KIRMIZI VERILMEDI 119 52 Yanıtla
  • Gökçe Karadogan:
    gazeteci dediğim objeftik olacak gs yalaması olmayacak 61 71 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ARKADAŞLAR FEROS VE 8TAŞ CEZA SAHASI DISI PENALTI JOKERİ ISTIYOR, CEZA SAHASINA UCAMADILAR YA 84 36 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SENI KOVDULAR ZATEN, AYRICA HASAN ARAT IN ŞOFÖRÜ NA VE ARAT A NE YAPARDIN 58 42 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    ADAM 50 39 Yanıtla
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