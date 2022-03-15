Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişiyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişiyor

15.03.2022 23:31
Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişiyor

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Barcelona, tarihinde bir ilke imza atıyor. İspanyol ekibi, haziran ayından sonra "Camp Nou" olan stadının adına "Spotify" ekleyecek. Böylece Barça, 123 yıllık kulüp tarihinde ilk defa stadının ismine değiştirmiş olacak. Barcelona, yıllar önce göğüs reklamı alarak başka bir ilki yapmıştı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, müzik ve eğlence platformu Spotify ile partnerlik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişiyor - Son Dakika


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