Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişiyor
15.03.2022 23:31
Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Barcelona, tarihinde bir ilke imza atıyor. İspanyol ekibi, haziran ayından sonra "Camp Nou" olan stadının adına "Spotify" ekleyecek. Böylece Barça, 123 yıllık kulüp tarihinde ilk defa stadının ismine değiştirmiş olacak. Barcelona, yıllar önce göğüs reklamı alarak başka bir ilki yapmıştı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.03.2022 23:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Barcelona'nın tarihinde bir ilk! Stadının ismi değişiyor - Son Dakika