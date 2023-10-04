Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile birlikte mücadele veren Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman devi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 18 maçta da yenilmeyerek rekor kırdı.

MUSIALA VE TEL GALİBİYETİ GETİRDİ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel kaydetti. Kopenhag'ın tek golü ise 55. dakikada Lukas Lerager'den geldi.

LİDERLİĞİ KORUDULAR

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Kopenhag ise 1 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray, Manchester United'ı yenerek 2. sıraya yükselirken puanı olmayan İngiliz devi ise grubun dibini boyladı.