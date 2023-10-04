Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar - Son Dakika

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:59

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin grubunda liderliğini koruyan Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 18 maçı da kaybetmeyerek yeni bir rekor kırdı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile birlikte mücadele veren Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman devi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 18 maçta da yenilmeyerek rekor kırdı.

MUSIALA VE TEL GALİBİYETİ GETİRDİ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel kaydetti. Kopenhag'ın tek golü ise 55. dakikada Lukas Lerager'den geldi.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar

LİDERLİĞİ KORUDULAR

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Kopenhag ise 1 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray, Manchester United'ı yenerek 2. sıraya yükselirken puanı olmayan İngiliz devi ise grubun dibini boyladı.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar - Son Dakika
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