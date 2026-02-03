Galatasaray\'ın rakibi Juventus\'ta iki ayrılık birden

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus'ta iki ayrılık birden gerçekleşti.

JUVENTUS'TA İKİ AYRILIK

Serie A devi Juventus, stoper oyuncusu Daniele Rugani'nin sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu sezon 8 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncusuna sezonun geri kalan bölümü için başarılar diledi. Rugani'nin ardından sağ bekte görev yapan Joao Mario da kiralık olarak Bologna'ya transfer oldu. Bu sezon 13 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'IN JUVENTUS MAÇLARI

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.