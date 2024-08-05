Galatasaray\'ın rekor transferi Sara\'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

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Bu sapıklar yüzünden Türkiye\'nin dışarıdaki imajı yerle bir oluyor

18 milyon euroluk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı attıktan sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

SARA'NIN İLK SÖZLERİ: BİRBİRİMİZ İÇİN YARATILMIŞIZ

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi için İngiliz ekibi Norwich City'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcuya ise sezon başına 2 milyon 750 bin euro maaş verecek.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı orta saha Türk futbol tarihinin ise en pahalı ikinci transferi oldu. Listede başı Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya bu yaz kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri çekiyor.

Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi şu şekilde;

1- Gabriel Sara:18 milyon euro

2- Mario Jardel: 17 milyon euro

3- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

4- Mbaye Diagne: 13 milyon euro

5- Armindo Bruma: 13 Milyon euro

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.