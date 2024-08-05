Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gabriel Sara, 5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra sarı-kırmızılı takımdaki ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı. Cimbom'un en pahalı transferi olan Sara, "Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" dedi.

05.08.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 milyon euroluk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı attıktan sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

SARA'NIN İLK SÖZLERİ: BİRBİRİMİZ İÇİN YARATILMIŞIZ

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi için İngiliz ekibi Norwich City'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcuya ise sezon başına 2 milyon 750 bin euro maaş verecek.

Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı orta saha Türk futbol tarihinin ise en pahalı ikinci transferi oldu. Listede başı Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya bu yaz kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri çekiyor.

Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi şu şekilde;

1- Gabriel Sara:18 milyon euro

2- Mario Jardel: 17 milyon euro

3- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

4- Mbaye Diagne: 13 milyon euro

5- Armindo Bruma: 13 Milyon euro

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray\'ın rekor transferi Sara\'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

Galatasaray, Instagram, Sözler, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Nuri Sağlam: proje neki reis:)) sizin ikinci ligin projesi neydi :)) 3 10 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: damarlarını kesseniz Sarı kırmızı akar kesin?????? 2 6 Yanıtla
  • Serkan Genç: yav he he 1 4 Yanıtla
  • Ali Kublay: Parayı kaptiya yüzün güler 2 1 Yanıtla
  • Hakan Tani: 1 milyar TL yi geçen transfer borca battık diyorlar harcadıkları paralara bakın hele. Hadi aldın oyuncuyu tutacağının garantisi var mı fener kendini köprüden atsa sende mi Atacan 0 2 Yanıtla
  • Hmk hmk: inşallah başarılı olur. 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı: Hayırlı olsun inşallah 2 0 Yanıtla
  • Ankara null: hicbirsey olmaz bundan 0 2 Yanıtla
  • Ankara null: kaziklandik 0 1 Yanıtla
  • poyraz can: bir endombele gitti bir ndombele geldi, yağlı surat bizi mahvetti 0 1 Yanıtla

23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:58:52. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement