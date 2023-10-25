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Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 maçlık serisini sona erdirdi - Son Dakika

Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 maçlık serisini sona erdirdi

Son Güncelleme: 25.10.2023 10:34

Bayern Münih karşısındaki etkili oyununu skora yansıtamayan Galatasaray, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 23 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 3-1 kaybeden Galatasaray, bu sezon ilk kez yenildi. Sarı-kırmızılıların, 23 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Devler Ligi'nde de ilk kez mağlup oldu.

ÇILGIN SERİ SONA ERDİ

Galatasaray geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı tüm maçları kazanmıştı. 23 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e diş geçiremedi ve çılgın seri sona erdi.

RESMİ MAÇLARDA İLK MAĞLUBİYET

Bu sezon Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 maça çıkan Galatasaray 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Alman devi karşısında aldı.

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 maçlık serisini sona erdirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 maçlık serisini sona erdirdi - Son Dakika
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