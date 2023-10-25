Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 maçlık serisini sona erdirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 3-1 kaybeden Galatasaray, bu sezon ilk kez yenildi. Sarı-kırmızılıların, 23 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Devler Ligi'nde de ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı tüm maçları kazanmıştı. 23 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e diş geçiremedi ve çılgın seri sona erdi.
Bu sezon Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 maça çıkan Galatasaray 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Alman devi karşısında aldı.
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