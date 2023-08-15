Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play Off Rakibi Belli Oldu

Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Cİmbm, Play Off turuna yükseldi. Peki, Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, çift maç mı?

GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN

15 Ağustos Salı akşamı Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıktı ve1-0 sahadan galip ayrıldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi, Molde FKKI Klaksvik maçı Sonrası netleşti. Klaksvik'i 2-0 yenen Molde, Galatasaray'ın rakibi oldu.

MOLDE FK - KI KLAKSVİK MAÇI KAÇ KAÇ?

Molde FK - KI Klaksvik maçı 90 dakikası 1-0 sona erdi. Genel sonuçta 2-2'lk eşitlik oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Molde 1 gol buldu ve 2-0 yenerek Play Off turuna geçti.

Bu sonuçlarla Galatasaray turu geçmesi halinde Molde ile karşılaşacak.

Play Off maçları 23 Ağustos/ 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Maçlar tek maç değil iki ayaklı olarak oynanacak.