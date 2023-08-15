Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play Off Rakibi Belli Oldu

Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Cİmbm, Play Off turuna yükseldi. Peki, Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, çift maç mı?
15 Ağustos Salı akşamı Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıktı ve1-0 sahadan galip ayrıldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi, Molde FKKI Klaksvik maçı Sonrası netleşti. Klaksvik'i 2-0 yenen Molde, Galatasaray'ın rakibi oldu.
Molde FK - KI Klaksvik maçı 90 dakikası 1-0 sona erdi. Genel sonuçta 2-2'lk eşitlik oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Molde 1 gol buldu ve 2-0 yenerek Play Off turuna geçti.
Bu sonuçlarla Galatasaray turu geçmesi halinde Molde ile karşılaşacak.
Play Off maçları 23 Ağustos/ 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Maçlar tek maç değil iki ayaklı olarak oynanacak.
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