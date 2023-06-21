Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

21.06.2023 16:33

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak. Galatasaray, gruplara kalmak için toplam 3 eleme turu geçmek zorunda.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya)/ FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Galatasaray FK Zalgiris Vilnius/ FC Struga maçı ne zaman

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.

GALATASARAY GRUPLARA KALMAK İÇİN KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Şampiyonlar Ligi Eleme aşamaları:

• Ön eleme turu (4 takım tek maçlı 2 yarı final ve 1 final oynar): Bu turdan başlayan 4 takım.

• Birinci eleme turu (30 takım): Bu turdan başlayan 29 takım ve ön eleme turunu kazanan 1 takım.

• İkinci eleme turu (20 takım): Bu turdan başlayan 5 takım ve birinci eleme turunu kazanan 15 takım. (Galatasaray buradan turnuvaya dahil oldu)

• Üçüncü eleme turu (12 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve ikinci eleme turunu kazanan 10 takım.

• Play-off turu (8 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve üçüncü eleme turunu kazanan 6 takım.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu - Son Dakika
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