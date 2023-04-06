Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı - Son Dakika
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Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı

06.04.2023 16:59

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Arjantin basınına geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle oynadım ama o kıvılcım olmadı. Gerçekten sadece Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

Bonservisi PSG'de olan Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, TNT Argentina'ya geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Bülent Timurlenk, Icardi'nin röportajından Galatasaray'la ilgili olan kısımları derledi.

KALMAK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan dünyaca ünlü futbolcu, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini ifade etti.

Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı

"BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORUM"

Icardi, Galatasaray'la ilgili geleceği hakkında" "Gerçekten sadece Galatasaray'da kalmak istiyorum. Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama o kıvılcım olmadı benim için. Burada büyük saygı görüyorum" sözlerini sarf etti.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı - Son Dakika
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