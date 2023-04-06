Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı

Bonservisi PSG'de olan Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, TNT Argentina'ya geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Bülent Timurlenk, Icardi'nin röportajından Galatasaray'la ilgili olan kısımları derledi.

KALMAK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan dünyaca ünlü futbolcu, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini ifade etti.

"BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORUM"

Icardi, Galatasaray'la ilgili geleceği hakkında" "Gerçekten sadece Galatasaray'da kalmak istiyorum. Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama o kıvılcım olmadı benim için. Burada büyük saygı görüyorum" sözlerini sarf etti.