Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı - Son Dakika
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Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

08.11.2024 09:18  Güncelleme: 09:32
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimziden Galatasaray'ın Tottenham'ı mükemmel bir oyunla 3-2 yenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

İşte atılan manşetler;

"KRİKET MAÇI SKORUNA GİDİYORDU"

The Guardian: "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı."

"DAHA FARKLI OLMALIYDI"

BBC: "Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı."

Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı

"OSIMHEN'İN ORADA NE İŞİ VAR!"

THE SUN: "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."

Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı

"UNUTULMASI GEREKEN BİR MAÇ"

Mirror: "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."

"OSIMHEN, HEZİMET"

Daily Mail: "Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı."

"GALATASARAY, KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Telegraph: "Tottenham savunması, Galatasaray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı ve ne yazık ki Tottenham Hotspur için şaklabanlıkların çoğunu onlar yaptı."

Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı

"SAYISIZ FIRSAT YAKALADILAR"

Daily Express: "Ange Postecoglou'nun 'bozuk' savunması, Dejan Kulusevski'nin son anlarda Tottenham için neredeyse bir puanı kurtaracak olan acı verici ıskasıyla gölgelenen üzücü bir karşılaşmada Galatasaray'a sonsuz fırsatlar verdi."

"SERSEMLETİCİ GOL"

The Athletic: " Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen'in iki golü Galatasaray'ın 10 kişilik Tottenham'ı İstanbul'da devirmesine yetti."

Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı

"GALATASARAY CÖMERT DAVRANDI"

Sky Sports: "Victor Osimhen iki gol atarak 10 puanlı Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini tattırdı ve cömert Galatasaray'a 3-2'lik bir zafer kazandırdı. Spurs kalesinde 28 şut görürken sadece 5 şut çekebildi ancak Will Lankshear'ın ikinci yarıda oyundan atılmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla kaçmayı başardı."

Galatasaray\'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı

Galatasaray, Tottenham, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • HKNYLDN:
    İngilizler GALATASARAY ı çok iyi tanıdı teşekkürler mourinho 93 5 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    Bizim Basın Yapı, Fetö, Hakem, TFF Sonra 3-1 Az den yer gelirsin alkışla devamm 58 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süper ligin Kayserisporu neyse tottenhamda o dur utanmasalar sokaklara çıkıp kutlama yapacaklar boşuna küçüksün demiyoruz size 5saray 7 42 Yanıtla
  • Serkan Akpınar:
    Avrupa basınının mükemmel ve çok ilginç yorumlarına bayılıyorum.Bizim basın ders almalı. Türk spor basınının hep aynı manşet ve benzer yorumlarından bıktık 44 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    nerdesiniz kuşlar 36 6 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    6-7 fark atacağımız maçı nerdeyse berabere bitirecektik acil fizik gücü sorununa çare bulmalı Okan Hoca.. 39 1 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    fbjk beka sorunudur acilen kapatılmalı 27 6 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Baktım başlıklara ama ferhatın annesi ile ilgili haber bulamadım 20 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    KUŞ AVCISI GALATASARAY KARTAL VE KANARYA DAN SONRA LİSTEYE HOROZ DA EKLENDİ KUŞ YAPIsı 16 2 Yanıtla
  • Erman Gulerman:
    Tüm yorumlarda fb var klasik gs taraftarı 4 9 Yanıtla
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