Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı

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Napoli Manchester United'ın Victor Osimhen için yaptığı Joshua Zirkzee + bonservis teklifini Napoli reddetti. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için Napoli'ye yaptığı ilk teklif ise 25 milyon euro peşin, geri kalan 52,5 milyon euroyu 3 yılda taksitler halinde ödemek şeklinde olduğu ortaya çıktı. Napoli'nin Osimhen'i tamamen nakde çevirmeyi tercih ettiği ve takas anlaşmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

21.11.2024 11:11
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Napoli, Manchester United'ın Victor Osimhen için yaptığı Joshua Zirkzee + bonservis teklifini geri çevirdi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için Napoli'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı.

MANCHESTER UNITED DEVREDE

Ruben Amorim'i teknik direktörlüğe getiren Manchester United, Victor Osimhen için Napoli'ye Joshua Zirkzee ve 30 milyon euroluk ilk teklifini sundu. İngiliz devinin Osimhen transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı. İtalya'dan Cult of Calcio'nun haberine göre Napoli, Manchester United'ın Osimhen için yaptıpı para + takas teklifini kabul etmedi. Napoli'nin Victor Osimhen ve Joshua Zirkzee'yi içeren bir takas anlaşmasına sıcak bakmadığını bildirdi.

Habere göre Napoli, şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı forvetin bonservisiyle satılmasını tercih edecek. Manchester United'ın Victor Osimhen ve Joshua Zirkzee arasında bir takas önerdiğine dair söylentilerin doğruluk payı var ama Napoli bu fikre pek sıcak bakmıyor. Yaza kadar beklemek zorunda kalsalar bile Nijeryalı forveti tamamen nakde çevirmeyi tercih ediyorlar.

GALATASARAY'IN İLK TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Ali Naci Küçük, Futbol Arena'da Galatasaray'ın Victor Osimhen için Napoli'ye ilk teklifini yaptığını öne sürdü. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Napoli'ye 25 milyon euro peşin geri kalan 52,5 milyon euroyu 3 yılda taksitler halinde ödemeyi teklif etti.

Galatasaray\'ın Osimhen için Napoli\'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhammed:
    Büyük sever oeşiii kkkeciler Sİİİcardiardiiiii ye doyamadığından onları düşündük ve şimdi Osimhenle vuracazzz :)))) 10 1 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    çalışanlarının maaşını bile ödemeyen, hak gasp eden, yalancı ve kolpacı kulüp olan gese ancak başını alır. 2 4 Yanıtla
  • Muhammed:
    Siiiicardi mağdurları çok sevinmeyin açın bekleyin, yenikocanız dilinizden düşüremeyeceğiz ağzınızdançıkaramayacağız Osimheeen :))) 5 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Şaka Gibi 0 0 Yanıtla
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