Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var

11.06.2022 22:00

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 2 bin 208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2 bin 73 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. Özbek zafer sonrası yaptığı açıklamada, "Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artık barışın zamanı geldi." dedi.

Galatasaray'da aylardır beklenen seçimin galibi Dursun Özbek oldu. 23 Mayıs 2015'te sarı-kırmızılı kulübün 36. başkanı olarak göreve gelen Dursun Özbek, 23 Ocak 2018'de başkanlığı Mustafa Cengiz'e bırakmıştı. Özbek, 4 yılın ardından tekrar Galatasaray başkanlığına seçildi.

"HARİKA BİR GÜNDÜ"

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Özbek, yaptığı konuşmada, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray'ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var

"GALATASARAY'A SEVGİ İKLİMİNİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Galatasaray'a barışı getirmek istediğini belirten Özbek, "Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artık barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek oldu Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek oldu

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 22:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement