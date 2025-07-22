Galatasaray\'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yıllardır kaptanlığını yapan Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla yeni kaptan da belli oldu.

YENİ KAPTAN ICARDI

Sarı kırmızılı takımın kaptanlığını yıllarca kaleci Fernando Muslera yapmıştı. Muslera, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Yeni takım kaptanının Mauro Icardi olduğu belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk, dünkü antrenmandan önce basın mensuplarına Icardi ile ilgili, "Icardi, yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Onu daha çok joker olarak antrenmanlarda kullanmaya başladık. İstekli ve motivasyonu yüksek. Takım kaptanı olması, oyunculara olan yaklaşımı, sahadaki pozitif tavırları takımımızı olumlu yönde etkiliyor. Topla yaptığımız antrenmanlarda kalitesini net bir şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Tabii ki önünde bir süre var. Onu hazırlamamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri en iyi şekilde yapıyoruz. Şu anda ilk antrenmanları ve toplu oyunları iyi ancak fiziksel olarak kendisini geliştirmemiz gerekiyor" demişti.