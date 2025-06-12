Galatasaray\'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul\'da! İşte ilk sözleri

Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Galatasaray, Leroy Sane ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Çok sayıda Galatasaray taraftarı, Sane'yi havalimanında coşkuyla karşılarken, almanca 'hoş geldin' pankartı da açıldı.

SANE'NİN İLK AÇIKLAMALARI

Leroy Sane, İstanbul'a gelmesinin ardından ilk açıklamalarını GS TV'ye gerçekleştirdi. Mutluluğunu dile getiren yıldız isim, "İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

Sane ayrıca, "Daha önce de burada oynadım. İnanılmaz atmosfer ve ortam vardı. Bana karşı çok seslilerdi ama artık benim yanımda olacaklar. Galatasaray taraftarı adına oynayacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Son olarak kendisine gelen teklifler hakkında konuşan Alman yıldız, "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Atmosfer beni çok etkilemişti. Galatasaray'a gelme kararımda çok etkili oldu." şeklinde konuştu.

MİLYONLARCA KİŞİ TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın YouTube kanalında yaptığı Leroy Sane karşılama canlı yayınını 2.4 milyondan fazla izleyici anlık olarak takip etti.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Yıldız oyuncu, perşembe sabahı sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Sarı-kırmızılılar için resmi imzayı atacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Öte yandan Sane'nin maliyeti de belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Haberde Sane'nin yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacağı ve Galatasaray'ın maaşın yanı sıra imza parası da ödeyeceği de belirtildi.