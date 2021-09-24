Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi

Galatasaray U19 ile Altınordu U19 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Senegalii futbolcu Yousef, bu maçta ilk kez görücüye çıktı.

ÖN LİBERO POZİSYONUNDA OYNUYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray U19 takımında Senegalli olduğu öğrenilen bir oyuncu dikkat çekti. Bu oyuncunun 2003 doğumlu Yousef olduğu öğrenildi. 2003 doğumlu Yousef'in Galatasaray U19 takımına transfer olduğu belirtiliyor. Bu sezon U19 Ligi'nde 3 yabancı futbolcunun forma giyeceği biliniyordu. Ön libero pozisyonunda oynayan Yousef'in aynı zamanda stoper bölgesinde de görev yaptığı ifade edildi.