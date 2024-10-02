Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı

Galatasaray\'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gördü.

02.10.2024 21:17
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Geçen sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM YAPTI

Michy Batshuayi'nin bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımında üzerinde Fenerbahçe forması olduğu görüldü. Belçikalı futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken kısa süre içinde de gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe forması giyip paylaşım yaptı

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mauro Sicardi:
    Ne biçim habercilik yapıyorsunuz. Bu eski bir fotoğraf ve dolaşıma sokulmuş. Rezil bir habercilik anlayışı 53 12 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    adamın içinde fenerbahçe aşkı var derbide bile belli etti :) 28 25 Yanıtla
  • Mesut Çakar:
    Gönlüm FB de mesajı veriyor 27 22 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yaşasın fb gs kardeşliği tek büyük BEŞİKTAŞ gerisi traş 12 32 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ajan.. 7 13 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    suyu çabuk ısındı 6 10 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ajann... 2 10 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhat bugün konuş yarın 8 taşın hezimetinden sonra 1 hafta ortalıklarda görünmezsin nasıl olsa :)) 4 6 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Niye böyle bir şey yapmışki yoksa fazla mı kaçırmış 3 6 Yanıtla
  • Murat DUMAN:
    ne olmuş yayınladıysan ben de bunu anlamıyorum ya. 5 0 Yanıtla
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