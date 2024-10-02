Galatasaray\'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı

Spor

Geçen sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM YAPTI

Michy Batshuayi'nin bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımında üzerinde Fenerbahçe forması olduğu görüldü. Belçikalı futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken kısa süre içinde de gündem oldu.

İşte o paylaşım;