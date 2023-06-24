Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi

24.06.2023 20:49

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk iddiaları Miami tatili sırasında objektiflere yansıdı. İkili daha önce de birlikte görüntülenmiş ve aşk yaşadıklarına dair haberler çıkmıştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi. İkilinin beraber oldukları anlar objektiflere yansıdı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın adı ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk iddialarına karışmaya devam ediyor. Türkiye'de birçok kez birlikte görüntülenen ikili için aşk yaşadıklarına dair haberler gündeme gelmişti.

MIAMI'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili arasındaki aşk iddialarını kuvvetlendiren yeni bir gelişme yaşandı. Torreira ve Devrim Özkan'ın Miami'de çekilen samimi görüntüleri objektiflere takıldı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi - Son Dakika
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