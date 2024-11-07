Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray\'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasının son bölümünde sakatlandı. Sahayı sedyeyle terk eden yıldız golcünün yerine 85. dakikada yerini Michy Batshuayi oyuna girdi.

07.11.2024 22:38  Güncelleme: 23:04
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Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham maçında yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshuayi'ye bıraktı.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü sahayı sedyeyle terk etti

Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Galatasaray, Tottenham, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Fenerin kocasına çok geçmiş olsun 68 15 Yanıtla
  • Ankara null:
    saplamaya devam :)) 48 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Fenerbahçeye geçmiş olsun dönüşte ilk işi onlar olacak 46 3 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eser bu galibiyeti annene armağan ediyorum 26 13 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TÜRKİYE'NİN GURUR KAYNAĞIDIR GALATASARAY. ŞİMDİ GURURLANDIRMA SIRASI FENERDE 30 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY SENİN LİGİN AVRUPA TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NE FAZLASIN 24 4 Yanıtla
  • Tuna Doğan:
    Ferhatı bulamazsınız ki şimdi. O çoktan yok oldu:D 18 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    barış alper kardeşim sende teknik denen hiç birsey yok sadece kendine oynayan futbolcusun yinede tebrikler Galatasaray 12 2 Yanıtla
  • Taner Koç:
    OKAN kına yaksın eseriyle övünsün 12 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    dün başaktasınız bugün galatasaray imiz galip geldi sırada fenerbahçe mız ve basaksehrimiz var bu hafta TÜRK haftası olacak inşallah. 7 1 Yanıtla
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