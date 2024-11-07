Galatasaray\'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti

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Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham maçında yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshuayi'ye bıraktı.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.