Galatasaray\'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham maçında yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
Arjantinli yıldız, Tottenham kalecisi Forster'a baskı yaptığı sırada 80. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Icardi, 85. dakikada yerini Mich Batshuayi'ye bıraktı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.
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