Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Geniş Video İzle

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız golcü Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

15.02.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Galatasaray\'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Alvaro Morata, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sefa Hisar:
    Bir boş transfer daha. 24 1 Yanıtla
  • Türk:
    vatan millet meselesi olması gerekirken telliavive yenildiğimiz 8taslı olmaktan utanıyorum ve artık desteklemiyorum. gs adil değil, Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) 10 10 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Ahmed, Frankowski ve Lemina hariç diğer transferler tamamen plansız, kötü ve çok gereksiz yüksek harcamalar. Yönetim İSTİFA! 13 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    milan taraftarının ıslıkladığı, teknik direktörün ve kulübünün istemediği oyuncuya 6 milyon vererek kiraladık. biz istemediklerimizi ise üstüne para vererek gönderiyoruz! Yönetim İSTİFA! 12 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    bence eksiklik değil 10 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    6sde kaçma sakat numaralarıyla maça çıkmama, Fenerbahçe korkusu devam ediyor hahahaa 2 8 Yanıtla
  • AlexArda:
    ferat nalı ve çelik kapcağıyla maça çıkacakmış 6s, biz de zil takıp oynatıcaz ahahahahhahhaa 4 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    sevgililer gününde çelik erkeğ olmuş, erkek değil erkeğ ama çünkü feratı gtürmüş toputopçifti ahahahhaa 7 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Bu demek oluyor ki osimen rize ve alkmar maçlarında oynayacak ? kapiş? :)) 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray çöküyor sorunlu icardi kaçıp giden batshuayi kendisini her gün başka takıma hayali transfer eden osimhen az alkmar mağlubiyeti fenerbahçeye kaybedilen basket maçı BEŞİKTAŞ korkusu üstüne moratanın sakatlığı çöküş sebebi bu seneyi glatasaray kupasız kapatacak 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.