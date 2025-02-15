Galatasaray\'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Spor

Herkes Bakanlığın sayfası hacklendi sandı ama gerçek çok başka

2 milyar 300 milyon lira bugün hesaplara yatıyor

Bir hiç uğruna annesi ve ağabeyini bıçakladı

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Süper Lig devi Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.