Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar

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Galatasaray'ın beklentileri karşılayamayan yıldızı Hakim Ziyech, kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında skandal ifadeler kullandı. Ziyech'in, "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum. Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

18.12.2024 09:36  Güncelleme: 09:43
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech'in Sarı-Kırmızılı takım ve Teknik Direktör Okan Buruk için skandal sözler sarf ettiği öne sürüldü.

NELER DEMİŞ NELER

Faslı futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edildi.

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktardı.

İŞTE O KONUŞMA...

-'Niye oynamıyorsun?'

Hakim Ziyech: "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum."

-'Okan hoca?'

Hakim Ziyech: "Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. "

-'Galatasaray şampiyon olur mu?'

Hakim Ziyech: "Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım."

Galatasaray\'ın yıldızı Hakim Ziyech\'ten skandal açıklamalar

Hakim Ziyech, Galatasaray, Okan Buruk, 3-sayfa, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • mesut uluç:
    Doğruları söylemiş 54 55 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    4 aydır Avrupa'da Türkiye'de yenilgisiz takım Galatasaray Okan buruk başarılı hoca aslan kükrer kuşlar ancak televizyon başında kalp kirizi gecirirsiniz mayisda 5 ***** geliyor 40 36 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    federasyon, hakemler, yayinci kurulus, medya, kisacasi yapı emrinizde zaten.. okanin dusuk profilli olduğunu herkes biliyor 30 45 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    Adam dibine kadar haklı 30 41 Yanıtla
  • Emin Erol:
    çok doğru Bi tespit yapmış kazık girdi Galatasaray a 25 37 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Adam haklı dağılın 25 32 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Zaten bu taraftar da seni hiç sevmedi. Bir türlü karşılıklı elektrik alınmadığı belliydi. Aynı Steve Nzonzi olayı gibi. 32 18 Yanıtla
  • abdullah kara:
    hakemler adil olsa ve bedavadan iki maç üstüste puan kaybetse 6alatasaray tepe taklak gider..çünkü Okan işler kötü gidince suçu başkasına atmayı çok sever 22 23 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya:
    takımını iki sezonda şampiyon yapan şu anda ligde ve avrupada nağmalup durumda olan bi başka hoca varmı bilmiyorum bu kadar bencil olmaya gerek yok... 25 12 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Sana forma şansı verdiler oynamak istemedin seni sahada nee yaptın hiç galatasaray da oynayan kişi forma alır 21 13 Yanıtla
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