Galatasaray\'ın yıldızı Hakim Ziyech\'ten skandal açıklamalar

Spor

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Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech'in Sarı-Kırmızılı takım ve Teknik Direktör Okan Buruk için skandal sözler sarf ettiği öne sürüldü.

NELER DEMİŞ NELER

Faslı futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edildi.

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktardı.

İŞTE O KONUŞMA...

-'Niye oynamıyorsun?'

Hakim Ziyech: "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum."

-'Okan hoca?'

Hakim Ziyech: "Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. "

-'Galatasaray şampiyon olur mu?'

Hakim Ziyech: "Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım."