Süper Lig'de bu sezonun flaş transferlerinden biri de Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Icardı oldu.
Ancak Icardı, sezonun ilk maçlarında futbolu ile değil de daha çok özel hayatıyla ön plana çıktı. Icardı'nin son olarak bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılması, büyük yankı uyandırdı.
Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Arjantinli bir şarkıcıyla yeni aşka yelken açtığı duyurmuştu. Nara bu sefer ise Cadılar Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi. Nara'nın elbisesindeki kasık dekoltesi olay oldu. Takipçileri, "Neredeyse cinsel organın gözükecek" yorumlarında bulundu.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara son pozuyla olay yarattı: Cinsel organın gözükecek - Son Dakika