Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın savunma oyuncusu İsmail Jakobs, sakatlık nedeniyle Senegal milli takımı kadrosundan çıkarıldı. Senegal Futbol Federasyonu, Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma olduğunu duyurdu.

13.11.2024 13:22  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Senegal, milli arada hazırlık maçında Burkina Faso ve Burundi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sağlık durumu açıklandı.

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray tarafından yapılan MR incelemelerinde sağ bacak soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildiğini duyurdu. Senegalli futbolcu milli takım kamp kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray\'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray, Milli Takım, Senegal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
18:52 Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Dünyaca ünlü futbolcu, alkollüyken cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
18:29 Bahçeli’den İmamoğlu ve Yavaş’a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir Bahçeli'den İmamoğlu ve Yavaş'a: Bugünden cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları namertliktir
18:20 Efsane teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı Efsane teknik direktör, çalıştırmak istediği takıma CV bıraktı
18:19 Ankaralı Turgut’tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı Ankaralı Turgut'tan müjdeli haber: İlk defa gözlerini kırptı
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
18:00 Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi Yangında can veren 5 kardeşin cenaze namazını kıldıran müftü helallik istemedi
17:59 Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı Annesini uykusunda bıçakla katleden lise öğrencisi: İçimde yenemediğim bir kötülük vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 14:14:42. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.