Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan

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Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in geleceği üzerine yeni iddialar var. İtalyan devi Juventus'un, 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı düşündüğü ve yerine Osimhen'i düşündüğü belirtildi. Osimhen'i 2020'de Napoli'ye getiren Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin, Nijeryalı futbolcu ile tekrar birlikte çalışmak istediği ifade ediliyor.

10.02.2025 14:56  Güncelleme: 15:04
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor. Dünya devinin, Aslan'da kiralık olarak forma giyen golcü ile ilgili yeni planı da ortaya çıktı.

ÇARPICI İDDİA

Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği de merak konusu. Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen dünyaca ünlü santrforun adı birçok kulüple anılıyor. 26 yaşındaki golcü ile ilgili İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"Haziran ayının büyük hedefi" başlığıyla verilen habere göre; Juventus, gelecek yaz Victor Osimhen için bir transfer hamlesi yapmayı planlıyor. Sözleşmesi 2026'da sona erecek ve gelecek sezon 12 milyon euro kazanacak olan Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı hedefleyen İtalyan devi, bu futbolcunun yerine Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

TEKRAR OSIMHEN'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haber detayında, Nijeryalı futbolcuyu 2020'de görev yaptığı Napoli'ye getiren isim olan Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Osimhen ile tekrar çalışmak istediği ifade edildi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen golcü futbolcunun Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, İtalya dışı için geçerli 75-80 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesinin olduğu vurgulandı.

Galatasaray\'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan

Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, İtalya, Napoli, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tarık Yüce:
    penaltılar kraliçesi de takımı terk ediyor 6s bitti herkes gördü rezillikleri kimse gelmez daha bunlara 14 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şampiyon olduktan sonra gidecek inşallah 15 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kimse almaz bunu geri döner napoliye 0 15 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Balon Gidiyor Desene 2 11 Yanıtla
  • 6490203:
    Arda bitti osimen başladı bitmeyen haberler 4 0 Yanıtla
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