Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

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Avrupa'nın birçok kulübünün peşinde koştuğu Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'e son olarak İspanyol devi Real Madrid talip oldu. Bunun üzerine harekete geçen ve astronomik bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı takım, Sanchez'in bonservisini en az 30 milyon euro olarak belirledi.

31.10.2024 18:24  Güncelleme: 18:46
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Beşiktaş derbisinde alınan galibiyette başrol oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez yükselen form grafiğiyle Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takım da Sanchez'in bonservis bedelini belirledi.

REAL MADRID İLE ANILIYOR

Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan 28 yaşındaki savunmacı, son olarak milli yıldızımız Arda Güler'inde formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesine girdi.

Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu
Davinson Sanchez

EN AZ 30 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray, Davinson Sanchez'in takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı takım, astronomik bir teklif gelmediği sürece Kolombiyalı stoperi satmayacak. Cimbom, Sanchez'in bonservis bedelini ise en az 30 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

GALATASARAY RAKAMLARI

Cimbom, Davinson Sanchez'i geçen sezonun başında 9.5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımla 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sanchez, yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Kolombiyalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray\'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Talat Yelbuz:
    ITIN TEKI TAZMANYA 110 29 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Pok yıldız palavra 12 114 Yanıtla
  • Alpi:
    Klasik son dakika haberleri ve editörleri ..Galatasaray ı böyle karıştıramazsınız .BABANIZ GALATASARAY SAKİN UNUTMAYIN !!! 66 12 Yanıtla
  • Alpi:
    Tazmanya yolda görsen imza istersin ulan ne kolpa adamlarsınız 52 11 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Bjk maçında ki çirkefliği iki defa kırmızı yemeliydi 8 45 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    maguier 80 milyon Euro ise davison sanchez 65 milyon euro 40 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ LAR ACI VAR MI ACI HALA GECMEDIMI OSIMENINKI PEK GEÇECEK GIBI DEĞİL (ama olsun siz bizi 5-0 yendiniz) PUAN FARKI 8 CIRTTTT ,RAFADAN SENDUL, UCUZDAYI 25 6 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    30a aynatmadığın ardayı aldınız ne 30 u 6 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    LYON DA NECİP İSTİYORMUŞSSSSS 12 3 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Çok ii adam realde on numara oynar 6 0 Yanıtla
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