Galatasaray\'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

Spor

Beşiktaş derbisinde alınan galibiyette başrol oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez yükselen form grafiğiyle Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takım da Sanchez'in bonservis bedelini belirledi.

REAL MADRID İLE ANILIYOR

Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan 28 yaşındaki savunmacı, son olarak milli yıldızımız Arda Güler'inde formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesine girdi.

Davinson Sanchez

EN AZ 30 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray, Davinson Sanchez'in takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı takım, astronomik bir teklif gelmediği sürece Kolombiyalı stoperi satmayacak. Cimbom, Sanchez'in bonservis bedelini ise en az 30 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY RAKAMLARI

Cimbom, Davinson Sanchez'i geçen sezonun başında 9.5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımla 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sanchez, yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Kolombiyalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.