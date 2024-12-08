Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı

Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı

Galatasaray, Sivasspor'u 1-0 geriden gelerek 3-2 yendiği maçın 90+9. dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart itirazında bulundu. Manaj'a sarı kart veren ve VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, buna rağmen kararını değiştirmedi.

08.12.2024 18:28
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Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

VAR UYARISINA RAĞMEN MANAJ ATILMADI

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

BARIŞ ALPER, SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Kan:
    bu pozisyonda metin Şentürk hakem olsa kırmızı verir di 75 2 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Şu maça rağmen hâlâ yapı var diyenleri Allah bildiği gibi yapsın... 63 3 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Hakem katletti maçı sivas 9 kişi kalmalıydı yapıyı da hakemi de yendik 61 3 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Allah herkesi kalbine göre nafakalandırsın. Söylenecek söz yok artık 61 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    Evet resmen tff feneVyapıspor çıktı ortaya barış a manaj i……. Nesinin yaptığına kırmızı kart vermeyerek 51 2 Yanıtla
  • Serkan Gençtürk:
    bu hakemin lisası iptal edilip yargılanmalı böyle açık şike yapılmaz manajın mahkemeye verilmesi lazım 50 2 Yanıtla
  • selami inel:
    bu sezon Galatasaray tüm kulüp ve federasyona karşı oynuyor. hakemler Galatasaraya çok kolay Kart gösterirken rakiplerine mecbur kalmadıkça Kart göstermiyor 44 2 Yanıtla
  • Behzat null:
    Hakemin Allah belasını versin, resmen maçı katletti. Barış Alper pozisyonda Manay'a kırmızı kartı hangi sebeple vermedi? VAR çağırdığı halde vermedi. 40 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Gs nefretimizsin ama gene de geçmiş olsun 2 34 Yanıtla
  • Metin Bozkurt:
    kesin yapı var Galatasaray ı kolluyor hakemler 1 23 Yanıtla
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