Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından bir sakatlık daha geldi.
Sakatlıktan yeni dönen Ismail Jakobs, maçın ikinci yarısı öncesi sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı - Son Dakika
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