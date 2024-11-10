Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı

Galatasaray\'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı

Galatasaray'da sakatlıktan yeni dönen ve Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Victor Nelssson'a bıraktı.

10.11.2024 17:25
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından bir sakatlık daha geldi.

JAKOBS SAKATLANDI

Sakatlıktan yeni dönen Ismail Jakobs, maçın ikinci yarısı öncesi sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

RİSKE EDİLMEDİ, İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.

Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sudem melis:
    Çakma Yıldız Her Önüne Gelen Yıldızmış Kuyruklu Hemde 11 9 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Halil umut meler snnin krnınn ta ancğna skym 5 6 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Umut meler maçı utanmasa 20 dakika uzatma oynatacaktı. Boşuna tokat yememiş. Samsun gol atsın diye adam uzattıkca uzatıyor. 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK ALLAH SENİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSİN. VİCTOR NELSON GİRDİĞİ HER MAÇTA YA PENALTI YAPIYOR YA HATA YEDI DÜVEL GÖRÜYOR SEN GÖRMÜYORSUN, BU ADAM APAÇIK ART NİYETLİ 2 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    GERÇEKTEN YAPI VARMİŞ HALİL UMUT NELER YA HAKEM DEĞİL YADA ART NİYETLİ BİRİLERİNE HİZMET ETTİ 0 0 Yanıtla
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