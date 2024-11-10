Galatasaray\'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı

Talat Yelbuz:

OKAN BURUK ALLAH SENİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSİN. VİCTOR NELSON GİRDİĞİ HER MAÇTA YA PENALTI YAPIYOR YA HATA YEDI DÜVEL GÖRÜYOR SEN GÖRMÜYORSUN, BU ADAM APAÇIK ART NİYETLİ