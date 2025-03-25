Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Sapasağlam olduğu maçta forma giyemeyecek - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Sapasağlam olduğu maçta forma giyemeyecek

Galatasaray\'ın yıldızına büyük şok! Sapasağlam olduğu maçta forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, sağlık durumunun iyi olmasına rağmen tedbir amaçlı Kolombiya milli takımı kadrosundan çıkarıldı. Yedi gün önce kafasına darbe alan Sanchez, FIFA kuralları gereği 7 gün süre geçmeden forma giyemez.

25.03.2025 11:38
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Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, durumunun iyiye gitmesine rağmen tedbir amaçlı ortak bir kararla Kolombiya kadrosundan çıkarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kolombiya milli takımının antrenör ve sağlık ekibi, Dávinson Sánchez'in Paraguay maçında yer almayacağını bildirdi. Sporcunun tatmin edici bir şekilde iyileşmesine ve hem tıbbi muayenelerin hem de günlük klinik değerlendirmelerin normal standartlarda sonuçlar göstermesine rağmen, maçta yer almayacağına ortaklaşa karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Sapasağlam olduğu maçta forma giyemeyecek

NE OLMUŞTU?

Brezilya kalesinde yaşanan pozisyonda ileriye çıkan Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, ev sahibi ekibin kalecisi Alisson Becker ile çarpışmıştı.

Oyundan alınan ve kafasına darbe aldığı için doktorların sahaya dönmesine müsaade etmediği Davinson'un yerine Carlos Cuesta oyuna girmişti

FIFA OYNAMASINA İZİN VERMİYOR

Kolombiya sıradaki maçını ise 26 Mart Çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecekti.

Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Sapasağlam olduğu maçta forma giyemeyecek

7 GÜN SÜRE GEÇMEDEN FORMA GİYEMEZ

FIFA kafaya alınan darbeler nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncular için yedi günlük süre belirledi. Yedi gün geçmeden yeniden forma giymesine izin verilmiyor.

20 Mart Perşembe günü kafasına darbe alan Kolombiyalı yıldızın 27 Mart Perşembe gününe kadar forma giyemeyecek. Paraguay maçı 26 Mart Çarşamba oynanacak. Davinson'un günü ise 27 Mart Perşembe günü sona eriyor. Öte yandan Brezilya da Alisson Becker'i Liverpool'a katılması için milli takım kampından gönderdi.

Davinson Sanchez, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızına büyük şok! Sapasağlam olduğu maçta forma giyemeyecek - Son Dakika

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