Galatasaray'ın Young Boys maçları TRT1'de yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Young Boys maçları TRT1'de yayınlanacak

Galatasaray\'ın Young Boys maçları TRT1\'de yayınlanacak

Galatasaray ile İsviçre temsilcisi Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Maçlar, TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. İlk maç 21 Ağustos'ta İsviçre'de, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

14.08.2024 12:51
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Galatasaray- Young Boys arasında oynanacak maçlar TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu.

MAÇLAR TRT 1'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

KARŞILAŞMALAR NE ZAMAN?

Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Young Boys maçları TRT1'de yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nuri Varol: hadi aslanım vurduğun gol olsun. 53 17 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: sonunda adam gibi televizyondan maç izleyeceğiz 41 9 Yanıtla
  • Çelikk: İşte bu güzel haber ama GS elenecek Fenerbahçe gibi 14 35 Yanıtla
  • ferhat eser: şifrelide 5saray maçları seyredilmez diye açık yapmışlar komedi resmen :)) 14 29 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Uefa da Arsenal'i ,süper kupada Madrid'i, Sıra geldi ona şimdi al Şampiyonlar ligini 17 13 Yanıtla
  • ferhat eser: youngboys 4 ten fazla atma 5 bize ait ona göre 10 15 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Dışarıya karşı başarılı olsun Türk takımları yeterki feneri Galatasaray’ı önemli değil Fener bence uefaya gitmesi çok iyi oldu rakiplerinden daha iyi kadrosu var 9 2 Yanıtla
  • M. Akif Keskin: Avrupa maçların hepsi ücretsiz olsa 1 0 Yanıtla
  • HAKAN AYDIN: Garibanlık böyle bişey trt maç verecek diye seviniyoz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Young Boys maçları TRT1'de yayınlanacak - Son Dakika
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