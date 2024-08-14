Galatasaray\'ın Young Boys maçları TRT1\'de yayınlanacak

Spor

Galatasaray- Young Boys arasında oynanacak maçlar TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu.

MAÇLAR TRT 1'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

KARŞILAŞMALAR NE ZAMAN?

Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.