Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı - Son Dakika
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Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı

26.12.2022 19:55
Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı

Galatasaray, Inter'de forma giyen Bosnalı golcü Edin Dzeko'ya teklifte bulundu. İtalyan kaynaklar, Galatasaray'ın 5 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef golcü transferi. Mauro Icardi'nin özel yaşamı ve sakatlıkları, Seferovic'in bir türlü bekleneni verememesi nedeniyle Galatasaray'da Edin Dzeko ismi ön plana çıktı.

Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı

ELDE VAR GOMIS

Sezon başında gönderilmesi beklenen 37 yaşındaki golcü Gomis, bu sezon Galatasaray'ı taşıyan isimlerden oldu. İstikrarıyla göz kamaştıran Gomis'in yaşı nedeniyle sezon sonuna kadar aynı verimlilikte oynaması zor gözüküyor. Bu sebeple transferde öncelikli faktör minimum risk.

Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı

5 MİLYON EURO

Gazzetta'daki habere göre; Galatasaray, Edin Dzeko'ya 5 milyon euro önerdi. Inter'le son sezonunu geçiren futbolcunun mukavelesi sezon sonunda doluyor. Dzeko'nun kış transfer döneminde gelmesi için Inter'in kolaylık yapması gerekecek.

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Son Dakika Spor Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Alacağı maaş dudak uçuklattı - Son Dakika
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