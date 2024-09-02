Transferde Osimhen detayı! Galatasaray, Ismail Jakobs'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Transferde Osimhen detayı! Galatasaray, Ismail Jakobs'u kadrosuna kattı

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Galatasaray, Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u 1 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bu sezon için Jakobs'a 2.1 milyon euro maaş ödeyecek olan sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda Senegalli futbolcunun bonservisine 8 milyon euro ödeyecek. Öte yandan Cimbom, Senegalli futbolcu için paylaştığı transfer videosunda İstanbul'a getirmeye hazırlandığı diğer bir transferi Victor Osimhen'in bir süre önce yaptığı paylaşımında yer alan şarkıyı kullandı.

02.09.2024 23:17  Güncelleme: 23:30
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Galatasaray, Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcu zorunlu satın alma şartıyla kiraladı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Jakobs'un transferi için sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

JAkOBS'UN İLK SÖZLERİ

Ismail Jakobs yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Ben Ismail Jacobs.Burada olduğum için çok mutluyum. RAMS Parkta sizleri görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE OSIMHEN DETAYI

Galatasaray, "Ismail Jakobs, Türkiye'nin en büyüğünde" notuyla paylaştığı 25 yaşındaki sol bekin transfer videosunun sonuna İstanbul'a getirmeye hazırlandığı diğer bir transferi Victor Osimhen'in kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda kullandığı şarkıyı koydu.

Transferde Osimhen detayı! Galatasaray, Ismail Jakobs'u kadrosuna kattı

MONACO KARİYERİ

Ismail Jakobs, 2021 yılında Alman ekibi Köln'den Monaco'ya 6.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı. JakobS, geçtiğimiz sezon ise 23 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Transferde Osimhen detayı! Galatasaray, Ismail Jakobs\'u kadrosuna kattı

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Son Dakika Spor Transferde Osimhen detayı! Galatasaray, Ismail Jakobs'u kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: BEŞİKTAŞ bu sezona emmeli gömmeli girdi kimi getirirseniz getirin farketmez şampiyon BEŞİKTAŞ 8 24 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Cimbom bu sene bitik Vites artıramıyor dediler Cimbom vitesi kökünden söktü:) 15 3 Yanıtla
  • Alpi: yine transfer şampiyonuyuz , kuşların gözü yaşlı 11 4 Yanıtla
  • ferhat eser: yolda görseler tanımazlar adını ilkkez duydukları adamı yıldız zannederler futbolun mühendisi komedyen 5saraylılar :))) 3 9 Yanıtla
  • Gakko 23: 25 maçta 1 gol ve 8 asist bu nasıl politika yıllık 2 milyon 100 bin garanti para KİM BURDA PARA YİYİYOR BİRDE SATIN ALINACAKMIŞ 8 milyon dolar a yuh 3 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Mayıs'ta yine Şampiyon Galatasaray olacak :) 5 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Gereksiz pahalı. Ama 8taşlıları kudurtmaya yeter. Para kimde belli olsu 4 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Parayı taksitle verirler inşallah:) 0 0 Yanıtla
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