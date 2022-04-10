Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor

10.04.2022 22:58
Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde 41 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 59'a çıkardı.

Kadıköy'de 4 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce Kadıköy'de çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Öte yandan Galatasaray, sahasında da 2-1 kaybettiği Fenerbahçe'ye bu sezon ikinci kez yenildi.

Deplasmanda 13. kez puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi.

Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi.

YORUMLAR
500
Mert Hakan'dan derbi sonrası kafa karıştıran sözler! Taraftara hem çağrı hem gönderme Mert Hakan'dan derbi sonrası kafa karıştıran sözler! Taraftara hem çağrı hem gönderme Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement