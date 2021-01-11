Galatasaray kafilesi Malatya'da - Son Dakika
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Galatasaray kafilesi Malatya'da

11.01.2021 18:08
Galatasaray kafilesi Malatya'da

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.

Saat 17.30'da Malatya Erhaç Havalimanı'na ulaşan sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e ilgi gösteren taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıya çiçek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak taraftarların yanına giderek verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Malatya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray kafilesi Malatya'da - Son Dakika
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