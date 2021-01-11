Saat 17.30'da Malatya Erhaç Havalimanı 'na ulaşan sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim 'e ilgi gösteren taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıya çiçek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak taraftarların yanına giderek verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray kafilesi Malatya'da - Son Dakika

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