Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti

Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye\'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti

Galatasaray-Kasımpaşa maçını izlemek için Türkiye'ye gelen sosyal medya fenomeni Katharina Amalia, Türkiye'deki futbolcuları yakışıklılık derecesine göre sıraladı. Amalia'nın bu eğlenceli listesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

08.10.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Katharina Amalia'nın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını Rams Park'ta takip etmiş, bir futbolcu için geldiği iddia edilmişti.

Bu futbolcunun kimliğini sır gibi saklayan Amalia bu kez tek tek bir liste yaparak, Türkiye'deki futbolcuları yakışıklılığına göre sıraladı. Michy Batshuayi'nin başı çektiği listede, Barış Alper Yılmaz ikinci, üçüncü isim Dusan Tadic, dördüncü isim Kerem Demirbay, beşinci isim Sebastian Szymanski, altıncı isim Gedson Fernandes, yedinci isim Kerem Aktürkoğlu, sekizinci isim Fred, dokuzuncu isim Wilfred Zaha, ve onuncu isim de Davinson Sanchez oldu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez futbolcuları yakışıklılığına göre sıraladı

Sosyal Medya, Galatasaray, Kasımpaşa, Türkiye, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.