Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.
5' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı, Bahoken'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top doğrudan taca gitti.
3' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Tete, sol kanattaki Zaha'yı görmek istedi, son anda savunma araya girdi.
1' Maç başladı...
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