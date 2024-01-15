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Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
15.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:28
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.

CANLI ANLATIM

5' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı, Bahoken'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top doğrudan taca gitti.

3' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Tete, sol kanattaki Zaha'yı görmek istedi, son anda savunma araya girdi.

1' Maç başladı...

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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