Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olan lider Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un tarihe geçtiği karşılaşmadan aldığı bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

22.12.2024 17:59
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

2. DAKİKADA GALATASARAY'A PENALTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 2. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı-kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceleyen VAR hakemi Bülent Birincioğlu da Türkmen'in kararını onaylayarak penaltının kullanılmasını istedi.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

SEZONUN EN ERKEN DEPLASMAN GOLÜ OSİMHEN'DEN

Penaltıdan topun başına geçen Cimbom'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, atışı sağ ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılıları maçın başında 1-0 öne geçiren bu gol, Cimbom'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

BAHOKEN SKORU EŞİTLEDİ

Kayserispor, Galatasaray'ın erken golüne 14. dakikada yanıt verdi. Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Bahoken, meşin yuvarlağı filelere yollamayı başardı. Bu golle birlikte durum 1-1' geldi.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Beraberlik golünün ardından baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, maçın 23. dakikasında penaltı bekledi. Jeanvier'in geri pasında top kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti. Pres yapan Osimhen, Onurcan Piri ile ikili mücadeleye girip yerde kaldı. Yaşanan bu mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Onurcan Piri, gerideki paslaşmalar sonrası bir kez daha topu aldı ve bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, Osimhen'in yaklaşık 1 dakika geçmesine rağmen ayaktan kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinden bulunmadı. Bunun üzerine Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soluğu dördüncü hakemin yanında alarak penaltı pozisyonu için itirazlarda bulundu ama karar değişmedi.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

BARIŞ ALPER TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray, 23. dakikada yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün 3 Kayserisporlu oyuncuyu çalımyarak topla buluşturduğu Osimhen, bekletmeden topu içeri çevirdi. Barış Alper, penaltı noktası üzerinde bulunan Mertens'in şutunda kaleci Onurcan'dan dönen topu önünde buldu ve ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

YUNUS AKGÜN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray, sezonun yıldızı Yunus Akgün ile 51. dakikada 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Kartal Kayra, bekletmeden şutunu çekti, ancak top Mertens'in sırtından geri döndü. Bu pozisyonun ardından Galatasaray, Yunus ile kontra atağa çıktı. Yunus, topu ceza yayına kadar sürerek sol ayağının üstüyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

FIRTINA GİBİ ESİYOR

Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu en kritik anda sahneye çıkan Yunus, Kayserispor ağlarını da güzel bir golle havalandırdı. Oynadığı son 3 maçta Yunus, 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü attı. Genç oyuncu ayrıca 5 de asist yaptı.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

KAYSERİSPORLU TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın 61. dakikasında Kayserisporlu taraftarlardan bazıları Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

OSIMHEN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Cimbom'un golcüsü Osimhen, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Muslera'nın kullandığı serbest vuruşta, orta alanda iki Kayserisporlu oyuncu aynı anda topa yükseldi ve top geriye doğru açıldı. Yunus Akgün, topu kontrol ederek ceza sahasının sağına hareketlenen Osimhen'e yerden bir pas verdi. Osimhen de ceza sahasının sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

BARIŞ ALPER'DEN DOUBLE

Galatasaray'da 2 kez gol sevinci yaşayan bir diğer isim de Barış Alper Yılmaz oldu. Batshuayi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yunus, son çizgiye inen Barış Alper'e bıraktı. Onun çaprazdan vuruşu üst direğe çarpıp ağlarla buluşturdu. 87. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise 5. golünü kaydeden Barış Alper, skoru 5-1'e getirerek karşılaşmanın skorunu belirledi.

KARİYER REKORU KIRDI

Gol yollarında etkili olan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor deplasmanını da boş geçmedi ve kariyer rekoru kırdı. Takımının ikinci golünü kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligdeki 7. golünü attı. 24 yaşımdaki futbolcu, kariyerinde en çok attığı sezonu yaşıyor. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon ligde 6 gol kaydeden Barış Alper Yılmaz, 2024-2025 sezonunda ise bu gol sayını 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper, bu sezon 1 de asist yaptı.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

FENERBAHÇE İLE ARASINDAKİ FARK 8'E YÜKSELDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider Galatasaray, Kayseri deplasmanında galibiyetle dönmeyi başardı ve en yakın takipçi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak aradaki farkı 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Kayserispor ise 15 puanda kalarak ateş hattına geriledi. Galatasaray 18. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Kayseri temsilcisi ise Bodrum FK deplasmanına gidecek.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Kayserispor'u mağlup etmelerinin ardından Christoph Daum'u geçerek Süper Lig'de 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Daum bu galibiyet sayısına 103 maçta ulaşırken, Buruk ise 90 maçta yakaladı.

Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi

DEPLASMANDA TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Galatasaray ayrıca Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.


Galatasaray, Kayserispor\'u deplasmanda 5-1 yendi

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ferhat Ataş:
    galatasarayın maçları bir başka oluyor seyir zevki çok yüksek diğer vasat takımlar gibi oynamıyorlar bir başka oynuyor galatasaray 41 6 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Sezon sonu şampiyonuz diyen 8taş ve Feneve bu da kapak olsun. Gedik açılıyor Ferat neredesin. HELAL OLSUN CİMBOM, Galatasaray demek Türkiye ligi rakiplerine 5 beden büyük olduğunu tescilledi bugün. Tartışmasız ligin en büyüğü GALATASARAY! NOKTA 37 5 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    en büyük Fenerbahçe 4 35 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Çok büyüksün GALATASARAY 30 6 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Adamlar oynuyor kazanıyor. Sıkı bir izleyici olarak GS başka oynuyor izlemesi zevkli. Ha ! yapı nerede bu aralar ? 29 2 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Koç dan pastırma yaptık.. 27 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    gelene gidene yenilen Kayseri nasıl oynadı gördünüz mü? koç besleyecekti puan alsalardi 24 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye ligi bitmiştir GS kendi kendine oynasın 21 2 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    GaYseri yallah kümeye 16 5 Yanıtla
  • organ tufgan:
    12 kisiyle hic zortlamadi salatasaray 1 20 Yanıtla
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