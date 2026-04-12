Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar Dursun.
2' Galatasaray tehlikeli geldi. Galatasaray, karşılaşmanın ikinci dakikasında etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Sacha Boey'un ortasını savunmadan Smolcic karşıladı.
1' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz, sağ kanattaki Serdar Dursun'u düşündü. Bu top dışarıya gitti ve Galatasaray, taç kazandı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)