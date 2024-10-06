Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor\'u 1-0 mağlup etti

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.

OSIMHEN YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi. Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.

KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı. Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.

GALİBİYET GOLÜ YUNUS AKGÜN'DEN

Galatasaray, son haftaların forma ismi Yunus Akgün ile galibiyete uzandı. Gabriel Sara'nın harika pasında savunma arkasına sarkan Yunus, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 28. dakikada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. Öte yandan milli futbolcu, son 4 maçta 3. golünü kaydetmiş oldu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, karşılaşmanın 89. dakikasında penaltı bekledi. Ronald Sallai'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Mehmet Türkmen, bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca 3 puana uzanan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Konuk takım Alanyaspor ise 9 puanda kaldı. Cimbom, milli ara sonrasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Akdeniz ekibi ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.