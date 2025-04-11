Galatasaray Konyaspor deplasmanında! Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarına ilişkin program açıklandı. Konyaspor - Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı günü 20:30'da, Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe günü 20:30'da oynanacak.
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11.04.2025 14:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Konyaspor deplasmanında! Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu - Son Dakika
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