Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Galatasaray, Konyaspor\'u deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk haftada da Hatayspor'u sahasında aynı skorla yenen sarı-kırmızılılar, sezona 2'de 2 yaparak başladı.

16.08.2024 22:49
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak sezona 2'de 2'yle başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU PERDEYİ AÇTI

İki takımın da etkisiz başladığı karşılaşmanın 41. dakikasında Galatasaray perdeyi açtı. Hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz aradan Mauro Icardi'ye pasını verdi. Icardi'nin sağ çaprazdan kale ağzına çıkardığı topu Kerem Aktükoğlu boş kaleye gönderdi ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

KONYASPOR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Ev sahibi takım ise bu golden yalnızca 4 dakika sonra skoru eşitledi. Konyaspor'da 45. dakikada kullanılan köşe vuruşunun devamında Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Oğulcan Ülgün arka direkte dokundu. Tam köşeye giden top ağlarla buluştu ve skora denge geldi. Müsabakanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

3 PUANI GETİREN GOL BARIŞ ALPER'DEN

Mücadelenin ikinci yarısı da tıpkı ilk yarıda olduğu gibi düşük tempoda başladı. Galatasaray, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle yeniden öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu, Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine yolladı. Topla buluşan Barış Alper, uzak direğe yerden yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

ICARDI'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Galatasaray, 76. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi, tek vuruşla topu köşeden ağlara yolladı ve skor 3-1'e geldi. Ancak karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, gol öncesinde Lucas Torreira'nın Danijel Aleksic'e yaptığı faulü VAR incelemesinin ardından tespit ederek golü iptal etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 Galatasaray galip ayrıldı.

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

2'DE 2 YAPTI

Sezona sahasındaki 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray, 2. haftada Konyaspor deplasmanında da aynı skorla üstün ayrılarak 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaparak başlamış oldu. İlk haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Konyaspor ise yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilişim Hurda: İcardi nin buz gibi golünü yediler Hakemler yine aynı 18 5 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: ya ne olacağğğdııı :) 15 1 Yanıtla
  • Turgay Demirkol: maşallah 12 2 Yanıtla
  • Çelikk: 2 maçtır kazanıyor bakalım Young boys affetmez.. 4 10 Yanıtla
  • Ali Arat: bu goller ferhat eser ve ali arslana armagan olsun 11 2 Yanıtla
  • Çelikk: iki maçtır 2-1 kazanıyor bakalım Young boya maçı böyle olmayacak ama. 2 7 Yanıtla
  • Necdet Kır: Hadi yine 4 ayak üstüne düştü cimbom bom 1 7 Yanıtla
  • Ali Arat: yazik oldu umut nayiride verdiler sirf galatasarayi zorlasin diye. yanu el nesri dzeko topunu toplayip gelin brader yetmiyor bize. 4 4 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Sadece Konya’mı fbjk ve mhk yide yendik 3 5 Yanıtla
  • Armağan Gönen: Ferhat nerdesin 3 3 Yanıtla
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